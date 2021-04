Milan e Inter sanzionate dalla FIGC. Multati anche Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Tutto risale ai fatti di Coppa Italia.

Multe in arrivo per Milan ed Inter. Il motivo? Lo scontro verbale e fisico nel derby di Coppa Italia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. La notizia era nell’aria, ma oggi è arrivata la sanzione definitiva con tanto di dettagli. Anche i due attaccanti sono stati sanzionati con un’ammenda. Le somme delle sanzioni saranno devolute in beneficenza. Con comunicato congiunto dello scorso 1 aprile, firmato dalle due società di Milano, era già stato annunciato.

Ibrahimovic e Lukaku multati

In una nota della FIGC si apprendono i dettagli delle sanzioni pecuniarie rifilate all’attaccante del Milan ed a quello dell’Inter, nonché alle due società lombarde. Di seguito un estratto del comunicato: “Ammenda di 4.000 euro per Ibrahimovic, 3.000 euro per Lukaku, 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter. Sono queste le sanzioni con le quali sono stati puniti i due calciatori e le società a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti”.

La nota poi prosegue: “La Procura Federale aveva aperto un’indagine sulla lite verbale avvenuta tra i due giocatori durante la gara di Coppa Italia Inter-Milan del 26 gennaio 2021. Per entrambi i calciatori si è trattato di ‘comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva”.