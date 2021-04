Torino-Napoli finisce 0-2. La squadra di Gennaro Gattuso batte i granata di Davide Nicola nel trentatreesimo turno campionato.

Bakayoko ed Osimhen decidono Torino-Napoli. Grazie alle loro reti Gennaro Gattuso batte la formazione di Davide Nicola allo stadio Olimpico di Torino nel trentatreesimo turno di Serie A 2020/2021. I padroni di casa chiudono il match in inferiorità numerica a causa della doppia ammonizione rimediata da Rolando Mandragora nei minuti finali.

Torino-Napoli, la sintesi

Successo importantissimo per il Napoli che, grazie al risultato di questa sera, conquista tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione in Champions League. I partenopei, infatti, con i tre punti esterni, sale al quarto posto in classifica generale, agguantando il Milan di Stefano Pioli, secondo a quota 66 punti, superano la Juventus di Andrea Pirlo, quinta per differenza reti. Nel mirino degli azzurri c’è, adesso, il podio della classifica.

Sto, invece, per il Torino di Davide Nicola che, nelle ultime settimane, era parso in gran spolvero. Dopo il pari contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, i granata perdono l’opportunità di allungare sulla zona retrocessione e restano bloccati a quota 31 punti, al sedicesimo posto in elenco, ma a pari punti con il Cagliari diciassettesimo ed il Benevento diciottesimo.

Serie A, la classifica

Inter 79

Atalanta 68

Milan 66*

Napoli 66

Juventus 66

Lazio 58**

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 33

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 31

Parma 20

Crotone 18*

* Una partita in meno

** Due partite in meno