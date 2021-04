Novità in arrivo ci sarebbero per l’Inter, sotto il profilo marketing. Pare, infatti, che la società nerazzurra abbia avviato i contatti con Adidas come prossimo sponsor tecnico.

In base alle notizie riferite da ‘Il Giornale’, l’Inter avrebbe avanzato i contatti con Adidas per il contratto di sponsorizzazione tecnica. Al momento a vestire i nerazzurri è Nike e lo farà ancora per la prossima stagione. Il cambiamento radicale, quindi, potrebbe esserci tra due stagioni e passare sotto il patrocinio tecnico dell’azienda tedesca. Si tratterebbe di una significativa novità per tutto il vestiario interista, quindi non soltanto la tenuta da gioco. Al momento tuttavia non si è andati apparentemente oltre dialoghi e sondaggi.

Cambio epocale: l’Inter può passare da Nike ad Adidas

In sostanza ci sarebbe del clamoroso poiché il rapporto tra Inter e Nike va avanti da un ventennio, ovvero dall’annata 1998-1999, ed è un connubio che dice molto del legame tra il marchio e l’Internazionale. Si tratta, infatti, del più longevo della storia del club.

Prima c’è stata Puma dal 1978 al 1981, poi si è passati a Mec Sport dal 1981 al 1986 e dal 1986 al 1988 è stata la volta de francesi di Le Coq Sportif. Infine, Ulhsport dal 1988 al 1991 e Umbro dal 1991 al 1998, prima di passare definitivamente a Nike.