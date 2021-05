Le big del campionato italiano, Inter e Juventus in testa, tengono d’occhio la situazione rinnovi in casa Real Madrid.

Con la stagione europea di calcio 2020/21 che volge ormai al termine è giunto il momento per tutti i club di concentrarsi seriamente sul mercato e sulle grandi occasioni che questo potrà offrire durante la sessione estiva.

Non è stata una grande annata per il calcio italiano, come dimostrato dallo scarso rendimento delle nostre squadre quando messe a confronto con l’élite internazionale. Pessimi risultati in Champions League, qualcosa di meglio fatto vedere da Milan e Roma (quest’ultima in semifinale e ancora ufficialmente in corsa) in Europa League. La prospettiva è quella però di avere più squadre interessate a lavorare e spendere per rinforzarsi e competere a livelli sempre più alti.

Juventus e Inter guidano il gruppo di italiane alla ricerca di rinforzi sul mercato

Juventus e Inter sono i primi nomi che vengono in mente, ma anche Roma, Napoli, Milan, Atalanta e Lazio stanno già lavorando incessantemente per gestire le dinamiche interne, fra rinnovi e partenze, senza mai perdere di vista quello che accade all’esterno. Le indiscrezioni e le voci raccolte da ‘calciomercato.it’ parlano oggi di Inter e Juventus, le quali avrebbero messo nel mirino il Real Madrid ed in particolare i giocatori blancos che andranno in scadenza di contratto entro il 2022.

Nomi che stuzzicano molto la fantasia, per i quali potrebbe valere la pena di investire. Fra i giocatori con contratto da rinnovare entro giugno di quest’anno ‘calciomercato.it’ sottolinea Lucas Vazquez e Sergio Ramos, mentre a rappresentare la categoria di coloro che andranno in scadenza l’anno prossimo si fanno i nomi di Isco Alarcon, Varane e soprattutto Nacho.

Quest’ultimo sembra intenzionato a rimanere a Madrid, possibilmente fino al termine della sua carriera, ma per farlo richiede al Real una proposta di rinnovo pluriennale che per ora non è arrivata. Questo è quanto riportato da ‘ABC’. La discrepanza di vedute fa si che i club italiani interessati al difensore restino sull’attenti, pronti ad intervenire con offerte allettanti. Non si parla solo di Inter e Juventus, ma anche di Roma, Napoli e Milan. Un difensore con l’esperienza ed il pedigree di Nacho può far bene al campionato di Serie A.