Finale di stagione da incubo per la Roma di Fonseca. Occhi puntati in vista del prossimo mercato: certo l’addio di Dzeko, ma i capitolini hanno già individuato l’erede dell’attaccante bosniaco

Finale shock per la Roma di Fonseca e addio ai sogni Champions League in vista della prossima stagione. Dopo il 6-2 del match d’andata di Europa League contro lo United, i giallorossi, reduci anche dal ko contro la Sampdoria in campionato, dovranno cercare di difendere la qualificazione alla prossima Europa League con l’attuale 7° posto in classifica.

Un tracollo totale, sia fisico che mentale: i capitolini proveranno a onorare il match di ritorno della semifinale contro il Manchester United, ma sarà difficile ribaltare il match dell’andata. Testa al campionato e alle ultime quattro gare contro Crotone, Inter, Lazio e Spezia. Calendario piuttosto complicato, con il Sassuolo pronto a insidiare il 7° posto dei giallorossi. Testa al finale di stagione, ma anche al prossimo mercato. Quasi certo l’addio di Dzeko: l’attaccante bosniaco potrebbe rescindere il suo contratto con i giallorossi a fine campionato. La Roma potrebbe tentare l’affondo su Vlahovic o Scamacca.

Vlahovic alla Roma: anche Scamacca nel mirino del club giallorosso

Il possibile addio di Dzeko spingerà la Roma sul mercato. Nelle ultime settimane starebbero avanzando le voci su un possibile assalto capitolino nei confronti di Vlahovic. L’attaccante serbo ha una valutazione da oltre 50 milioni di euro e piace fortemente anche a Milan e Inter. La Fiorentina potrebbe aprire alla trattativa solamente di fronte a un’offerta cash.

Più percorribile la pista che porterebbe a Scamacca del Genoa. Il forte centravanti rossoblù ha una valutazione di circa 25 milioni di euro e il club ligure potrebbe aprire al suo addio già in vista della prossima sessione di calciomercato estivo.