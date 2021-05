Edoardo De Laurentiis fa polemica sui social. Il vice presidente della SSC Napoli recrimina per il gol annullato ad Osimhen.

Al fischio finale di Udinese-Juventus non sono di certo mancare le polemiche. Ci aveva già pensato Pierpaolo Marino a chiarire la posizione del club friulano dopo gli episodi della Dacia Arena. A metterci il carico da novanta, pochi minuti fa, ci ha pensato anche la SSC Napoli. O meglio, il vice presidente della SSC Napoli. Edoardo De Laurentiis, infatti, sul suo nuovo profilo ‘Instagram’, si è lasciato andare ad uno sfogo che esprime tutto il malcontento del club partenopeo.

Napoli, Edo De Laurentiis polemizza

Sul suo nuovo profilo Instagram, il numero due degli azzurri ha postato un frase che non lascia intendere nulla. Il riferimento è chiaro ai fatti di Udinese-Juventus di pochi minuti fa: “A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare… che tristezza…”.

Chiaro il riferimento, ovviamente, al gol annullato a Victor Osimhen, reo di aver commesso fallo ai danni di Diego Godin durante Napoli-Cagliari di oggi alle ore 15:00. La rete del nigeriano è stata annullata dall’arbitro Fabbri e dal VAR.