Il Milan è impegnato nella corsa Champions dove, dopo la vittoria sul Benevento per 2-0 e il conseguente pareggio del Napoli contro il Cagliari, ha due punti di vantaggio proprio sui partenopei. Per la società rossonera non è tempo solo di partite, ma anche di calciomercato.

Maldini e Massara stanno programmando la prossima stagione. Se è ufficiale il rinnovo di Ibrahimovic, invece tardano ad arrivare i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Il Milan sta vagliando anche possibili giocatori da comprare e per questo è fondamentale la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per avere risorse economiche importanti per allestire un organico di valore.

Milan su Vazquez

Tra i nomi monitorati dal Milan c’è quello di Lucas Vazquez del Real Madrid. Come riporta ‘AS’, il giocatore avrebbe rifiutato per questioni di tifo una proposta dell’Atletico Madrid. Il Real avrebbe offerto 3,5 milioni annuali a Vazquez per il rinnovo contrattuale. Il giocatore vorrebbe rimanere al Real, ma l’ipotesi Milan sarebbe validissima in caso di mancato rinnovo con la squadra di Zidane.

Il Milan farebbe un ottimo acquisto per la fascia destra e lo stesso Vazquez gradirebbe il trasferimento in Italia. La dirigenza rossonera avrà un incontro con il Real Madrid per parlare dell’eventuale rinnovo del prestito di Brahim Diaz e, probabilmente, anche di Lucas Vazquez.