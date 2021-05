Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato ancora una volta del futuro del suo assistito e dell’interesse del Bayern Monaco.

Uno dei giocatori decisivi nella corsa Scudetto dell’Inter è stato senza dubbio Achraf Hakimi. Il terzino marocchino, arrivato in Italia lo scorso anno, ha senza dubbio avuto un impatto importante sul campionato italiano, riuscendo ad imporsi con grande personalità all’interno del telaio nerazzurro. I tifosi, di fatti, sono letteralmente innamorati di Hakimi, e lo etichettano tra i principali artefici di un successo che in tanti aspettavano da anni.

Eppure, si fa un gran parlare di quello che sarà il futuro dell’esterno. Al momento non ci sono segnali di una possibile partenza, tutt’altro. La voglia di Hakimi è quello di proseguire il suo percorso in terra milanese e magari provare ad andare oltre il prossimo anno, soprattutto in ambito europeo.

Ma le indiscrezioni si inseguono, ed il mercato incombe. Una delle squadre che sembra interessata all’esterno classe ’98 è il Bayern Monaco. Le notizie su un possibile assalto estivo si rincorrono da settimane, e cosi anche l’agente del giocatore è stato chiamato in causa già una volta.

Inter, l’agente di Hakimi chiarisce una volta per tutte

E cosi, proprio per commentare ed ovviamente placare le voci di mercato, è intervenuto nuovamente Alejandro Camano, agente di Hakimi. Proprio le sue parole sono servite a chiarire una volta per tutte il futuro dell’esterno e l’interessamento dei bavaresi per il suo assistito.

“Non so da dove vengano queste voci ma non mi stupirebbe se il Bayern fosse interessato ad Hakimi. Nessuno del Bayern mi ha contattato“, le parole dell’agente ai microfoni di Spox, che rivelano l’assenza di qualsiasi contatto con i tedeschi.

Poi una battuta, proprio sui bavaresi ma anche sulla sicurezza di una permanenza all’Inter. “Achraf è molto contento all’Inter, non pensa ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare per il Bayern?”, le sue parole. Insomma, Camano chiude al mercato ed allo stesso tempo ammette come il Bayern Monaco abbia un forte appeal. Eppure, a meno di clamorosi ribaltoni, difficile che Hakimi possa muoversi.