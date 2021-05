Alle 20.45 in programma il primo anticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A, scendono in campo Napoli ed Udinese.

La corsa Champions continua ad essere uno degli argomenti di discussione di questo incandescente finale di campionato. Per il Napoli di Gattuso la necessità è ovviamente quella di fare punti e legittimare cosi l’attuale quarto posto in classifica che consentirebbe agli azzurri di accedere di diritto alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Ad oggi i partenopei hanno il destino nelle proprie mani, e vincendo tutte e tre le partite restanti garantirebbe di arrivare almeno in quarta posizione. Un’impresa assolutamente alla portata, a cominciare da quello che sarà il match di stasera.

Gli azzurri, infatti, ospitano l’Udinese che ha ormai poco da chiedere a questo campionato. Raggiunta la soglie dei 40 punti, la squadra di Luca Gotti può dirsi ormai salva e per questo le motivazioni potrebbero tendere proprio dalla parte del Napoli. Vero è che la voglia dei friulani sarà di sicuro quella di chiudere la stagione in maniera più che dignitosa, magari portando a casa il maggior numero di punti possibile. E cosi potrebbe essere proprio quella spensieratezza, dettata dalla mancanza di pressione, a fare la differenza e mettere in difficoltà il Napoli.

La squadra di Gattuso è in un momento tutto sommato favorevole, dettato dalla vittoria di La Spezia che ovviamente ha dato una nuova spinta e rimesso i partenopeo in carreggiata dopo il cocente pareggio contro il Cagliari di Leonardo Semplici.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni