Alle 20.45 scendono in campo la maggior parte delle partite di questo turno infrasettimanale di Serie A. Si affrontano anche Torino e Milan.

Il Milan è in piena corsa per conquistare uno dei primi quattro posti, validi per l’accesso alla prossima Champions League. Fatta eccezione per il primo, ormai consolidato in mani nerazzurre, restano tre piazzamenti che vedono però ben cinque squadre a contenderseli. Ieri la vittoria del Napoli ha proiettato gli azzurri momentaneamente al secondo posto, ma le prossime partite saranno cruciali per capire come si comporteranno le altre rivali. La Lazio, ma anche Juventus, Atalanta ed ovviamente la squadra rossonera, che stasera è chiamata ad un impegno molto complesso.

I rossoneri, infatti, affrontano un Torino non ancora salvo e che ha assoluto bisogno di punti per non rischiare di finire in una situazione difficile da gestire. Da dietro Benevento, Cagliari e Spezia che spingono, con i granata che hanno assolutamente bisogno di fare punti, o almeno provarci anche se dall’altra parte c’è una squadra dai valori superiori come quella rossonera.

Da qui, ovviamente, passano le stagioni di entrambe le squadre. Stefano Pioli è assolutamente consapevole dell’importanza della sfida contro il Torino. Cedere punti ai granata potrebbe complicare in maniera irreversibile la corsa Champions, ma soprattutto rendere totalmente inutile la grande prova fatta all’Allianz Stadium contro la Juventus di Andrea Pirlo. Al tempo stesso la compagine allenata da Davide Nicola rischia seriamente di complicare la sua situazione, perdendo punti contro il Milan (al netto del match da recuperare contro la Lazio di Simone Inzaghi).

Torino-Milan, le probabili formazioni