Crotone, Cosmi e l’annuncio sul futuro che sorprende tutti

Serse Cosmi dove allenerà il prossimo anno? L’allenatore del Crotone ha voluto chiarire le sue intenzioni ai microfoni di Sky Sport.

Il Crotone è ormai retrocesso da diverso, con la matematica che ha condannato i calabresi a dover ripartire dalla Serie B il prossimo anno. Una stagione nefasta per lo Squalo, che non è riuscito a tenere botta al netto di quelle che sono state le difficoltà di una stagione particolare come quella che abbiamo vissuto. Alcuni segnali positivi, però, sono arrivati soprattutto dalle individualità che si sono mostrare al meglio nonostante una stagione difficile a digerire.

Da Messias a Simy, passando per Ounas di proprietà Napoli, giocatori che potrebbero anche restare in Serie A per quanto mostrato con la maglia rossoblu. Il Crotone dovrà scrivere una nuova pagina di storia in cadetteria, ma i giocatori che protagonisti di questa stagione possono aspirare a qualcosa di diverso. Un po’ quello che vorrebbe anche Serse Cosmi, come ammesso dallo stesso allenatore dopo la vittoria conquistata stasera contro il Verona.

Crotone, Cosmi ha le idee chiare sul futuro

Insomma, Serse Cosmi aspetterà di capire le intenzioni del Crotone, ma l’allenatore ha già mostrato idee ben chiare sul proprio futuro. Cosi il tecnico ha parlato nel post partita della sfida contro l’Hellas, mostrando la grande voglia di restare sulla cresta dell’onda, ma soprattutto di farlo in Serie A.

“Futuro? La società prenderà la sua decisione che io accetterò”, ha spiegato Cosmi ai microfoni di Sky Sport. Serse poi ha deciso di spiegare quelle che sono le sue intenzioni, soprattutto per l’immediato futuro. “Sono pronto a tutto, ma mi sento dentro questa Serie A. Volevo dimostrarlo a me stesso, sono convinto che questo sia ancora il mio campionato”, l’annuncio molto chiaro da parte del tecnico.

Insomma, le strade di Crotone e Cosmi potrebbero cosi separarsi, visto che il tecnico ha chiarito come sia attirato e pronto ad una nuova esperienza ancora in Serie A. Possibile, dunque, che il prossimo anno un altro club possa puntare su di lui.