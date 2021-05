“Tornerò a giocare”: il campione spiazza tutti sui social

L’annuncio a sorpresa di Fernando Torres su Instagram: “Torno a giocare a calcio”. Venerdì si saprà con quale squadra

A meno di due anni dal suo ritiro, Fernando Torres tornerà a giocare a calcio. Il 37enne centravanti, campione del mondo e bi-campione d’Europa con la Spagna, ha annunciato la decisione su Instagram.

Sul suo profilo ufficiale, l’attaccante ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae di spalle con la maglia numero 9, accompagnata da un testo breve ma molto eloquente: “Vivo solo per una cosa: giocare. Per questo ho deciso di tornare in campo”.

E non è tutto: Torres comunicherà già venerdì la sua nuova squadra. Il Niño, nel corso della sua carriera, ha indossato le maglie di Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan, e poi di nuovo Atletico, prima di chiudere per la prima volta la carriera coi giapponesi del Sagan Tosu, all’età di 35 anni.

Considerando anche le partite in nazionale, Torres ha realizzato più di 200 gol. Oggi la decisione a sorpresa che farà sicuramente felici i suoi sostenitori, in attesa di capire dove inizierà la seconda vita calcistica di uno degli attaccanti più forti e completi degli ultimi anni.