Juventus, ufficiale: la UEFA apre un procedimento contro i bianconeri

La UEFA comunica sul proprio sito di aver aperto un procedimento contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per il caso Superlega

La UEFA ha ufficialmente aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona per l’affaire Superlega.

Lo comunica il massimo organo calcistico europeo sul proprio sito. In uno scarno comunicato apparso stasera nella sezione dedicata alle questioni disciplinari, si annuncia infatti: “A seguito di un’indagine condotta dagli ispettori etici e disciplinari della UEFA in relazione al cosiddetto progetto ‘Superlega’, sono stati avviati dei procedimenti disciplinari contro Real Madrid, Barcellona e Juventus”.

L’accusa è quella di “una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA”. La nota si chiude spiegando che “ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito”.

Prosegue dunque l’azione della confederazione guidata da Aleksander Ceferin contro i tre club ‘resistenti’ tra i dodici fondatori della Superlega, che rischiano sanzioni importanti, fino all’esclusione da coppe e campionati (ricordiamo invece che gli altri nove, tra cui Inter e Milan, hanno abbandonato il progetto, accettando anche di pagare una sorta di mini multa).

Nel frattempo, la questione è finita fino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tenuta a decidere se l’attività della UEFA sia limitativa della concorrenza. Non resta che attendere le prossime settimane per vedere come si dipanerà una faccenda ancora molto intricata.