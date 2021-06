Lazio beffata: il tecnico ha deciso dove allenare il prossimo anno

Niente da fare per la Lazio di Claudio Lotito. Il sostituto di Simone Inzaghi non sarà Vincenzo Italiano. Ufficiale il suo rinnovo con lo Spezia.

Vincenzo Italiano resta alla guida dello Spezia. Il tecnico ha rinnovato il proprio rapporto con il club ligure dopo la salvezza ottenuta nel campionato di Serie A appena concluso. Beffata la Lazio di Claudio Lotito che aveva individuato nell’allenatore dello Spezia il degno sostituto di Simone Inzaghi, ad un passo dall’ufficialità sulla panchina dell’Inter. Con l’addio di Inzaghi, per il presidente del club biancoceleste, ora, l’ultima strada percorribile è quella che porta a Maurizio Sarri.

Spezia, ufficiale il rinnovo di Italiano: niente Lazio

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Spezia ha annunciato di aver trovato l’accordo con Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano resterà alla guida della squadra anche nella prossima stagione.

Non vi è ancora traccia di alcun comunicato ufficiale sui canali del club. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, la società diramerà una nota nella quale spiegherà i dettagli dell’accordo e la durata della storia d’amore tra le parti.

Le dichiarazioni del tecnico

Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dello Spezia. Ecco quanto dichiarato: “Sono molto felice di poter proseguire questa avventura in riva al Golfo dei Poeti, proseguendo nel cammino che in due anni ci ha portato ad ottenere prima una storica promozione e poi un’incredibile salvezza in Serie A. Ho parlato con la Proprietà, ci siamo presi il giusto tempo per analizzare attentamente ogni aspetto, entrambi determinati a fare l’ennesimo passo in avanti che questa piazza merita. Sono affezionato a questa città, al suo popolo, alla maglia bianca: ora le meritate vacanze, ma non vedo l’ora di tornare in campo per preparare la nuova stagione, ancora insieme, ancora in Serie A. Forza Spezia”.