A cena con Sarri: l’ultima mossa di Lotito per il tecnico

Oggi un incontro tra Lotito, Tare e Sarri in località segreta: la Lazio vuole annunciare il nuovo tecnico entro la fine della settimana

L’ultima grande panchina ancora ‘scoperta’ in Serie A è quella della Lazio con Claudio Lotito che, rivela ‘Il Corriere dello Sport’, si sarebbe dato tempo fino alla fine della settimana prima di ufficializzare il nuovo allenatore.

Non è un mistero che l’obiettivo numero uno sia Maurizio Sarri, con il quale i contatti sono sempre più fitti.

Sarri alla Lazio: la trattativa entra nel vivo, si può chiudere entro 24 ore

La svolta potrebbe arrivare nel giro di 24 ore: nel pomeriggio, spiega il quotidiano sportivo romano, il patron biancoceleste incontrerà l’ex tecnico di Juve e Napoli in una località segreta, accompagnato dal ds Tare. ‘La Repubblica’ conferma l’incontro e aggiunge che il vertice dovrebbe protrarsi fino a cena.

Si tratta di un segnale che le parti sono molto interessate alla chiusura, anche se rimarrebbero ancora delle differenze in termini economici, con la Lazio che offrirebbe 3 milioni a stagione per un triennale e il tecnico toscano che ne vorrebbe invece 4. Con l’inserimento di alcuni bonus la trattativa potrebbe andare in porto, anche se Lotito sarebbe ancora titubante per via dei costi.

Per questo il presidente della Lazio continuerebbe a tenere calde alcune possibili alternative, tra cui l’ultima risponderebbe al nome di Vitor Pereira.

L’allenatore portoghese, campione di Portogallo (con il Porto), di Grecia (con l’Olympiakos) e in ultimo di Cina (con lo Shanghai SIPG) vorrebbe tornare in Europa ed avrebbe trascorso la notte in zona Ponte Milvio, dopo un incontro esplorativo con l’agente Kia Joorabchian e la dirigenza biancoceleste.