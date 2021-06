Il calciomercato della Juventus potrebbe stravolgere i piani difensivi dei bianconeri. Punto interrogativo sul futuro di Bonucci, mentre Chiellini si appresta a rinnovare il suo contratto

Il mercato della Juventus partirà dal piano cessioni per poi cercare di rinvestire il ricavato sul capitolo acquisti. Bonucci potrebbe essere sacrificato di fronte a un’offerta cash da circa 20 milioni di euro. Il centrale difensivo piace in Inghilterra, soprattutto al Manchester City di Guardiola. L’addio di Bonucci potrebbe coincidere con la conferma di Chiellini, il quale sarà un nuovo punto fermo della difesa di Allegri.

Non solo Bonucci, la Juventus potrebbe valutare anche il possibile addio di Szczensy. Il portiere polacco potrebbe lasciare la Juventus solamente di fronte a un’offerta cash da circa 25 milioni di euro. L’ex Roma piace in Inghilterra, ma attenzione anche un possibile ritorno nella capitale.

Calciomercato Juventus, anche Alex Sandro potrebbe dire addio

Non solo Bonucci, i bianconeri potrebbero aprire anche alla cessione di Alex Sandro: un doppio addio difensivo che potrebbe fruttare oltre 40 milioni di euro ai bianconeri. Al posto di Alex Sandro piace Gosens, mentre al centro della difesa potrebbe arrivare Milenkovic dalla Fiorentina, quest’ultimo valutato circa 35 milioni.

Qualora la Juventus decidesse di trattenere in bianconero Bonucci, potrebbe essere Demiral a fare le valigie. Il centrale turco, corteggiato in Premier League, potrebbe lasciare Torino di fronte a un’offerta cash da 40 milioni di euro. Come detto, in questo caso, la Juventus investirebbe i soldi della cessione del centrale turco su Milenkovic, pupillo di Allegri.