L’arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio è solo questione di ore

Per Maurizio Sarri alla Lazio è praticamente fatta, lunedì dovrebbe essere il giorno dell’annuncio da parte del club biancoceleste.

I dubbi dovrebbero essersi oramai dissipati: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio, a breve. A mantenere distanti nell’ultima settimana il presidente Lotito e l’ex allenatore tra le altre di Napoli e Juventus era stata soprattutto la questione ingaggio. Domani dovrebbe essere il giorno dell’annuncio, dopo aver finalmente trovato l’accordo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Maurizio Sarri alla Lazio: domani l’annuncio

Si tratterebbe di un grande passo in avanti da parte dei biancocelesti pur di non perdere l’occasione di avere Sarri in panchina: circa 3 milioni di parte fissa di stipendio a stagione, più vari bonus legati alle eventuali partecipazioni in Europa League e Champions League. L’accordo sarebbe biennale con opzione per il terzo anno, quindi fino al 2024. Rispetto a una possibile clausola rescissoria o buonuscita in favore del tecnico e della società ancora non sono emerse novità.

LEGGI ANCHE >>> “Mi ha chiamato il Milan”: la rivelazione dell’ex Juve spiazza tutti

Secondo quanto riferisce ‘SKY Sport’, la giornata di domenica è stata quella decisiva e interlocutoria anche per cominciare a stabilire le linee guida del lavoro comune, a partire dallo staff che accompagnerà Sarri. Il vice dovrebbe essere ancora Giovanni Martusciello, e con lui arriverebbero alla Lazio anche Marco Ianni, Andrea Pertugiò e Massimo Nenci, ovvero assistente tecnico, preparatore atletico e preparatore dei portieri. Quest’ultimo sarà accompagnato da Adalberto Grigioni, storico preparatore dei portieri della Lazio.