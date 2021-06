De Paul, niente Inter e Milan: annuncio a sorpresa sul futuro

De Paul sempre nel mirino delle big d’Europa. Il Napoli lo segue da vicino e a breve presenterà un’offerta ufficiale.

La lista delle pretendenti per Rodrigo De Paul si allunga ogni giorno di più. Nei giorni scorsi l’Atletico Madrid sembrava essere sul punto di bruciare tutti: l’offerta di 20 milioni, più il cartellino del classe 2000 Nehuen Perez, non è bastata però per sbloccare la trattativa. L’Udinese, dal canto suo, continua a fare muro chiedendone almeno 40 “cash” conscia del valore del giocatore. De Paul, che lunedì scenderà in campo nella prima partita dell’Argentina in Coppa America, rappresenta il faro della squadra e non sarà facile sostituirlo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

De Paul valuta il suo futuro: possibile l’approdo a Napoli

In campionato ha messo a segno 9 gol accompagnati da 10 assist. Una crescita esponenziale la sua, che ha inevitabilmente attirato le attenzioni delle big d’Europa. Ecco perché continuare a trattenerlo ad Udine sarà molto difficile. Le possibili destinazioni sono molte, compresa Napoli come ha confermarlo il dirigente del club bianconero Andrea Carnevale: “Tutto è possibile. Negli ultimi anni – ha detto, intervenuto durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc – Rodrigo ha avuto dei miglioramenti impressionanti: è un giocatore consacrato e molto richiesto. Se andasse al Napoli mi farebbe molto piacere e le possibilità ci sono”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, la verità sul rinnovo di Calhanoglu: non solo De Paul per sostituirlo

Il centrocampista, nella giornata di oggi, è stato intervistato dal ‘The Guardian’ ed ha parlato del suo futuro: “Sono stato sincero e molto chiaro con chi dovevo essere chiaro. Ho detto loro ciò che penso e ciò che voglio, adesso ho 27 anni. Non parlerò da nessun’altra parte perché rispetto tutti all’Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene”.