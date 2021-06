Paratici si è già messo alle spalle l’avventura alla Juventus

Fabio Paratici riparte dopo l’addio alla Juventus. L’ex dirigente bianconero è appena stato ufficializzato dal Tottenham.

Fabio Paratici, dopo l’addio alla Juventus, è già pronto a ripartire. L’ex dirigente della Juventus è appena stato nominato ufficiale come nuovo ‘Managing Director‘ del Tottenham. Si occuperà della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del Club, delle strutture e delle infrastrutture calcistiche.

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Paratici vola al Tottenham

Con una breve nota apparsa suo propria canali, il Tottenham ha annunciato ufficialmente il suo arrivo: “Il club è lieto di annunciare la nomina di Fabio Paratici ad Managing Director con effetto dal 1° luglio 2021“.

LEGGI ANCHE >>> Preoccupazione Inter, Inzaghi sfortunato: il calciatore salta il torneo

Le prime dichiarazioni

Fabio Paratici, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha dichiarato: “Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio la Società e il Presidente per la fiducia accordatami. Il Tottenham è uno dei migliori club nel Regno Unito e in Europa con un ambizioso piano a lungo termine. Mi dedicherò tutto me stesso a questa nuova impresa e non vedo l’ora di lavorare con il team di gestione per scrivere un nuovo capitolo, si spera di successo, nella storia del Club”.