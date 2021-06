Preoccupazione Inter, Inzaghi sfortunato: il calciatore salta il torneo

Infortunio per Sanchez con la nazionale cilena. L’attaccante non partità con i suoi compagni per la Copa America.

L’Inter, dopo la vittoria dello Scudetto, ha dovuto subito affrontare molte difficoltà: dall’avvicendamento sulla panchina tra Conte e Simone Inzaghi alla scelta della dirigenza di abbattere i costi per cercare di ridurre i debiti. Suning è in difficoltà e potrebbe cedere qualche giocatore importante per avere nuore risorse economiche.

I giocatori più indiziati a lasciare il club nerazzurro sono Hakimi e Laurato Martinez. Sull’esterno bisogna registrare l’interesse del PSG e Chelsea, mentre sull’attaccante argentino c’è l’Atletico Madrid di Simeone. I tifosi nerazzuri hanno il timore che la squadra campione d’Italia venga smembrata.

Infortunio per Sanchez con il Cile

Una delle poche certezze dell‘Inter è Lukaku che ha ribadito la volontà di restare a Milano. In giornata è arrivata una brutta notizia per un altro attaccante nerazzurro. Infatti, Sanchez, si è infortuanto con il Cile. La nazionale cilenza ha diramato un comunicato che evidenza un infortunio muscolare plantare per l’ex Barcellona e Manchester United.

Sanchez resterà in Cile e non partirà con i suoi compagni per il Brasile che ospita la Copa America. La manifestazione sudamericana inzierà proprio questa notte con il match tra la squadra di Neymar e il Venuezela. L’attaccante nerazzuro salterà tutta la fase a gironi della competizione.