Calciomercato Atalanta, non solo Demiral: c’è il nuovo rinforzo offensivo

L’Atalanta sarebbe pronta a puntare l’indice su Demiral in caso di addio a Romero, ma non solo: occhio ai piani offensivi in caso di addio a Ilicic. Da valutare anche il futuro di Lammers

Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’Atalanta sarebbe pronta a puntare l’indice su Demiral in caso di addio a Romero, quest’ultimo corteggiato dal Manchester United. Il difensore della Juventus, valutato circa 30-35 milioni di euro, potrebbe aprire all’addio ai bianconeri per giocare con maggiore continuità e regolarità, aspetto che l’Atalanta potrebbe concedergli a differenza dei bianconeri.

Demiral rappresenterebbe il sostituto ideale di Romero, il quale potrebbe accettare la corte serrata del Manchester United. Non solo difesa: l’Atalanta valuterà alcune trattativa anche per quel che riguarda il reparto offensivo. In attacco Zapata e Muriel non saranno sacrificati, stesso discorso per Malinovskyi, mentre Lammers potrebbe dire addio anche a titolo definitivo.

Calciomercato Atalanta, pazza idea Berardi: Boga primo obiettivo

In caso di addio a Ilicic, l’Atalanta potrebbe valutare attentamente il possibile affondo su Boga, quest’ultimo corteggiato anche da Napoli e Lazio. Boga si sposerebbe alla perfezione nel contesto tattico di Gasperini, ma attenzione anche alle nuove indiscrezioni su Berardi.

L’esterno del Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro, piace a Gasperini, ma anche al Milan di Gasperini. Il club neroverde potrebbe aprire all’addio dinanzi a un’offerta irrinunciabile. La Dea osserva interessata. Per quel che riguarda la cessione di Lammers, invece, il centravanti olandese piace al Bologna, Genoa e Cagliari. Più defilata la Sampdoria.