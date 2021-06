Milan, incontro con l’ex Inter per un nuovo acquisto

Maldini e Massara al lavoro per costruire il nuovo Milan in vista della prossima stagione. Sul tavolo i nomi di Ikone, Nacho e Dani Olmo.

Prende sempre più forma il Milan del futuro. A fine maggio è stato ufficializzato l’arrivo del portiere Mike Maignan mentre è di ieri la notizia del riscatto definitivo di Fikayo Tomori per 28 milioni di euro dal Chelsea. Non si fermeranno qui però Paolo Maldini e Ricky Massara, al lavoro per potenziare la squadra in vista della prossima stagione.

Maldini e Massara al lavoro per costruire il Milan del futuro

Tanti i profili ritenuti interessanti dalla dirigenza che proprio in queste ore, come riportato da ‘Radio Rossonera’, sta avendo un incontro con Marco Branca: l’ex direttore tecnico dell’Inter, attualmente, fa parte di un’agenzia che rappresenta molti giocatori graditi al club. Sul tavolo ci sono i nomi di Jonathan Ikone del Lille, Nacho del Real Madrid e Dani Olmo del Lipsia. Arrivare a quest’ultimo, in particolare, si preannuncia particolarmente complicato vista la concorrenza del Real Madrid tuttavia un tentativo verrà effettuato.

Il Milan è poi in attesa di un cenno di Olivier Giroud, a cui è stato proposto un contratto biennale a 4 milioni netti e l’opportunità di continuare a giocare in Champions League con un ruolo da protagonista. Ora tocca al 34enne francese liberarsi a costo zero dal Chelsea.