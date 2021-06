Calhanoglu-Inter, è fatta: domani visite e due ipotesi per il numero

Hakan Calhanoglu è pronto a cambiare maglia restando a Milano: trattativa ormai conclusa con l’Inter, domani le visite

Il Milan si era rassegnato a perderlo ma forse non credeva di ritrovarselo avversario al prossimo derby. Invece, salvo colpi di scena, accadrà: Hakan Calhanoglu è pronto a legarsi all’Inter con un contratto di tre anni da cinque milioni netti più uno di bonus a stagione. Questa la proposta accettata dal turco che già domani sosterrà le visite mediche di rito.

La redazione di ‘Sky Sport’ ha aggiornato la situazione: Calhanoglu, in scadenza di contratto col Milan, alla ricerca di un nuovo club, ha accettato la proposta dell’Inter e ripartirà, dunque, da Milano, ma cambiando maglietta. Si unisce ai tanti calciatori, come Seedorf e Pirlo, che in passato si sono legati all’altra squadra della città.

Inter, i dettagli del colpo Calhanoglu

L’inter ha scelto Calhanoglu per un motivo molto semplice: le incertezze sulle condizioni di Eriksen. Inzaghi aveva bisogno di un centrocampista di qualità e, non potendo contare su Luis Alberto, ha dato il suo assenso all’affondo per il turco.

Calhanoglu, che al Milan indossava la maglia numero dieci, all’Inter dovrà ripiegare su altri due numeri: l’11 oppure il 21. Valutazioni in corso. In attesa della firma e dell’annuncio ufficiale subito dopo le visite mediche previste per domani.