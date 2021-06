Milan e Real Madrid, aperto l’asse per portare due rinforzi a Milano

Il Milan lavora sui rinforzi per la prossima stagione, obiettivi per una rosa da Champions League i madridisti Odriozola e Brahim Diaz.

La stagione 2020/21 è stata per il Milan quella dell’orgoglio e della rinascita. Sebbene non sia finita in crescendo, le grandi prestazioni della prima fase sono alla fine valse il ritorno in Champions League dopo 7 anni abbondanti di assenza.

I tifosi del Diavolo sono da sempre molto legati alla competizione, per questo motivo la dirigenza rossonera è impegnata a creare la migliore rosa possibile da affidare al confermatissimo mister Stefano Pioli. Fra cessioni, acquisti e conferme cominciano a delinearsi alcuni obiettivi di Maldini e Massara.

Milan e Real Madrid stanno lavorando per accordarsi su due giocatori

Il primo è per la difesa, dove in caso di mancato riscatto di Dalot mancherebbe un terzino destro. Il Milan ha ripreso il discorso aperto a gennaio con il Real Madrid per l’acquisizione di Odriozola. Il venticinquenne esterno, nativo di San Sebastian, avrebbe aperto alla società milanese, dopo aver preferito ad inizio anno il prestito al Bayern. Possibile che una conversazione con il nuovo allenatore dei blancos gli abbia fatto rivalutare l’opzione, dando di fatto il via alla conversazione tra le società.

I contatti fra Milan e Real Madrid non si limitano ad Odriozola (nel mirino anche dell’Inter), ma si espandono alla questione Brahim Diaz: il giocatore è reduce da una stagione passata in maglia rossonera in cui, pur giocando poco, ha convinto tifosi e dirigenza che ora è pronta a riportarlo a Milanello. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del Real Madrid, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’ e Gianluca Di Marzio.