Inter, Inzaghi spinge per il grande sgarbo al Milan: l’affare a sorpresa

Come riportato da ‘Sky Sport’, l’Inter vorrebbe regalare a Simone Inzaghi Hakan Calhanoglu. Il turno non rinnoverà con il Milan.

Dopo l’era Conte, l’Inter vuole ripartire per cercare d’essere ancora competitiva per difendere lo Scudetto appena conquistato. Prima di comprare nuovi giocatori, la società vuole vendere qualche pezzo pregiato della rosa per cercare d’ottenere una plusvalenza di almeno 70 milioni di euro al termine del calciomercato.

Marotta ed Ausilio, per entrambi ci sarà il rinnovo del contratto, stanno cercando di programmare la campagna acquisti per la prossima stagione. Lautaro Martinez e Hakimi potrebbero essere ceduti per esigenze economiche, ma l’Inter è anche ‘obbligata’ a cercare un eventuale sostituto di Eriksen.

Calhanoglu obiettivo primario dell’Inter

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, l’Inter punterebbe ad acquisire Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, appena eliminato dall’Europeo con la sua Turchia, non rinnoverà il contratto con il Milan. Maldini e Massara starebbero cercando già un altro calciatore in quel ruolo, ovvero Mattia Zaccagni del Verona.

Calhanoglu sarebbe tra gli obiettivi primari dell‘Inter, considerando che il turco potrebbe essere per Simone Inzaghi il ‘Luis Alberto‘ nerazzurro. Infatti, i due calciatori hanno le stesse caratteristiche. Attualmente ci sarebbe stato solo un sondaggio, ma i dirigenti nerazzurri vorrebbero fare di tutto per portare Calhanoglu ad Appiano Gentile.