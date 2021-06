Il PSG fa shopping anche in Serie A: offerto un top alla Lazio

Il Paris Saint Germain su Correa della Lazio, che chiede 45 milioni. Il club parigino intende inserire Sarabia nell’operazione.

L’interesse c’è, l’offerta giusta non ancora. Il Paris Saint Germain è sulle tracce di Joaquin Correa, inserito dalla Lazio nella lista dei giocatori cedili dopo l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Le due parti hanno già iniziato a discutere, tuttavia finora non è stato trovato nessun accordo. La richiesta, in questo momento, è infatti di 45 milioni: una cifra ritenuta eccessiva dal club parigino che sta comunque cercando di trovare una soluzione alternativa per arrivare alla fumata bianca.

Correa seguito dal Psg: proposto alla Lazio Sarabia come contropartita

Un modo potrebbe essere quello, stando a quanto spiegato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca di Marzio, di proporre come parziale contropartita Pablo Sarabia attualmente impegnato con la sua Spagna agli Europei (2 gol e 2 assist messi a referto fin qui). Il profilo è interessante e ulteriori novità sono attese nelle prossime ore. Di certo, l’intenzione della Lazio è quella di monetizzare il più possibile dalla cessione del suo gioiello.

A sostituire Correa in maglia azzurra, salvo sorprese di mercato, sarà Felipe Anderson: il brasiliano, reduce da una stagione sottotono in Portogallo con la maglia del Porto, è rientrato al West Ham ma non farà parte nel nuovo progetto tecnico dei londinesi. Gli Hammers sono disposti a venderlo ma chiedono un ammontare complessivo compreso tra i 9 e i 10 milioni di euro. Felipe Anderson, dal canto suo, sta spingendo per tornare a Roma. La Lazio lo sa e con tutta probabilità farà quanto necessario per accontentare il West Ham.