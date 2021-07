Belgio-Italia, i social impazziscono: esplode la polemica

E’ scoppiato il putiferio sui social dopo la decisione di Vincic di concedere un rigore al Belgio per un fallo molto dubbio di Di Lorenzo.

Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo tra Italia e Belgio. Il primo tempo è terminato con il risultato di 1-2 a favore degli azzurri. La squadra di Mancini era avanti 0-2 grazie alle reti siglate da Barella ed Insigne, ma al 46′ l’arbitro Vincic ha assegnato un penalty al Belgio per un fallo di Di Lorenzo su Doku.

Dopo il check del VAR, il direttore di gara ha concesso definitivamente il rigore che poi è stato trasformato da Lukaku che ha spiazzato Donnarumma. Le proteste degli azzurri sono state subito molto vigorose. La decisione di Vincic sembra molto generosa, considerando che la spinta del giocatore del Napoli è veramente molto lieve.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

I don’t think that’s a penalty but I can see why it’s not been overturned. #BELITA

— Cannavaro Jr. (@KalvinMG) July 2, 2021