Calciomercato Milan, è fatta: il colpo che “non piace”

Come raccolto da Sky Sport, il Milan riscatterà dal Brescia Sandro Tonali. I due club sono prossimi all’accordo totale.

Maldini e Massara vogliono rispondere alla critiche dopo gli addii di Donnarumma e di Calhanoglu che hanno lasciato il Milan a paramentro zero. I dirigenti rossoneri si sono mossi anche in entrata con l’acquisto dal Lille del portiere di Mike Maignan e il riscatto di Tomori dal Chelsea.

Calhanoglu ha firmato con l’Inter, mentre per il trasferimento di Donnarumma al PSG manca solo l’ufficialità. Il Milan è tornato in Champions League dopo 7 anni e vuole essere competitivo sia in Italia che in Europa. Il club rossonero è vicino al riscatto di un calciatore che è stato tra gli acquisti più pregiati del calciomercato dell’anno scorso, ovvero Sandro Tonali.

Tonali sarà acquistato a titolo definitivo dal Milan

Come riportato ‘Sky Sport’, Brescia e Milan si sono incontrati in giornata ed hanno trovato un’intesa. Cellino ha accettato un ulteriore sconto rispetto ai 15 milioni di euro di due settimane fa. Il team rossonero inserirà nella trattativa Giacomo Olzer, trequartista classe 2000. I due club sono molto vicini all’accordo totale e Tonali sarà un giocatore del Milan a titolo definitivo.

Tonali, nella stagione appena conclusa, ha collezionato 37 presenze in maglia rossonera, ma non hai mai convinto i tifosi rossoneri che non salteranno di gioia per questo acquisto del Milan. Il centrocampista è parso, nella maggior parte delle partite in cui ha giocato, piuttosto lento e confusionario.