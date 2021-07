Roma, affare fatto: superate le visite mediche, annuncio in arrivo

Pau Lopez ad un passo dal diventare un giocatore del Marsiglia. Si attende solo l’annuncio ufficiale. La Roma su Rui Patricio.

Ai titoli di coda l’esperienza di Pau Lopez alla Roma. Il portiere spagnolo ha infatti superato le visite mediche organizzate dal Marsiglia e nelle prossime ore raggiungerà la sede del club francese per firmare il nuovo contratto. Tutti i dettagli riguardanti il trasferimento sono stati definiti, ormai si attende soltanto l’ufficialità. Ai giallorossi andranno 500 mila euro subito a cui se ne aggiungeranno altri 12 nel caso in cui l’OM dovesse riscattarlo (l’obbligo scatterà al raggiungimento della ventesima presenza).

Pau Lopez lascia la Roma: lo attende il Marsiglia

Inizia quindi a sfoltire la Roma, in vista dell’acquisto di Rui Patricio. I contatti con il Wolverhampton sono continui e c’è ottimismo circa la felice conclusione dell’operazione. Quello dell’estremo difensore portoghese è un nome espressamente fatto da José Mourinho e i Friedkin sono pronti ad accontentarlo. Sul piatto sono stati messi complessivamente 14 milioni: una cifra ritenuta sufficiente dagli Wolves, che a breve dovrebbero concedere il via libera.

Si tratta del primo acquisto dell’era Mourinho. Rui Patricio, protagonista con la maglia del Portogallo agli Europei, è atteso a Roma nelle prossime ore. Nel frattempo, prosegue la trattativa con l’Arsenal per Granit Xhaka: l’obiettivo è quello di chiudere in tempi brevi tuttavia i Gunners continuano a fare ostruzionismo, con la speranza che attorno al capitano della Svizzera si crei un’asta. Chi invece non dovrebbe fare parte del nuovo progetto tecnico è Pedro, che l’allenatore ha chiesto di inserire nella lista degli esuberi.