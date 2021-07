Mourinho annuncia il primo acquisto invernale della Roma

José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, ha commentato il successo dell’Italia agli Europei, ma non solo

L’infortunio è stato duro e lo stop lungo, ne era già consapevole, Leonardo Spinazzola, poche ore dopo la gara col Belgio, quando ha conosciuto l’esito degli esami a cui si era sottoposto. Ora deve solo avere pazienza: da casa tifa per i suoi compagni, è diventato l’idolo della sua squadra e dei tifosi. Si gioca e si vince anche per lui. Gli altri tifosi, quelli della Roma, si domandano: quando lo rivedremo in campo?

Roma, l’annuncio di Mourinho

Ne ha parlato, del suo recupero, dei tempi di recupero, il suo allenatore, José Mourinho. Lo Special One, parlando a ‘Talks Sport’, ha commentato la vittoria dell’Italia contro la Spagna ma anche aggiornato la situazione relativa al terzino sinistro: “Quando torna? Non prima di gennaio. Sarà come un acquisto del mercato invernale”.

Impressioni confermate, dunque. La Roma dovrà rinunciare all’esterno della Nazionale per metà campionato e per questo motivo si tufferà sul mercato per cercare un degno sostituto. Tanti i nomi, tra questi anche l’ipotesi del ritorno di Emerson Palmieri, ma al momento è presto per fare previsioni. La Roma, intanto, lo aspetta. Sa che da gennaio in poi, condizioni permettendo, il titolare tornerà ad essere lui.