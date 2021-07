Milan, 18 milioni e il galattico è tuo: il sogno dal Real Madrid

Isco è il nome che infiamma l’estate del Milan. La valutazione dello spagnolo è ormai crollata: questa sessione di mercato può essere quella dell’addio al Real.

Il calciomercato ha preso avvio e il Milan si guarda intorno alla ricerca di rinforzi per rendere sempre più competitiva la squadra. In particolare, si adocchiano calciatori che possano aiutare nella manovra offensiva e a tal proposito è spuntato il profilo di Isco per la trequarti.

Isco è la nuova idea del Milan ma c’è un ostacolo

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il calciatore può lasciare il Real Madrid proprio quest’estate. La società spagnola avrebbe fissato il prezzo a circa 18 milioni di euro, una cifra decisamente più accessibile rispetto a quanto richiesto durante le scorse sessioni di trasferimento. Isco è stato a lungo il prezzo pregiato sul mercato, ma con l’avanzare degli anni e le novità tecniche del Real Madrid, anche il suo valore è stato ridimensionato.

A quanto pare lo stesso Carlo Ancelotti, attuale allenatore dei blancos, avrebbe avuto un colloquio con Isco nel corso del quale gli ha chiarito di non contare su di lui per il progetto che ha in mente per il Real Madrid. Non ci saranno ostacoli di fronte alla possibilità di vederlo partire, ma per andare al Milan il trequartista dovrebbe accettare di decurtarsi l’ingaggio. I parametri sono troppo elevati per rientrare in quelli di rossoneri. Per tale ragione, il Milan continua a guardarsi anche intorno.