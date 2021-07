Lazio, proseguono le scintille tra Sarri e la Juventus

Le schermaglie tra Sarri e la Juventus si trasferiscono sul mercato: il tecnico vuole rinforzare la Lazio, in cambio chiesto Luis Alberto

Schermaglie di calciomercato tra Lazio e Juventus. La sessione estiva è cominciata ufficialmente da pochi giorni e già sono cominciate le scintille tra Maurizio Sarri e la sua ex squadra. L’allenatore campano ha innescato le prime scintille con l’intervista concessa in esclusiva a ‘Sportitalia’ in cui non ha evitato di riservare un paio di stoccate ai bianconeri. Ora il duello sembra destinato a proseguire in altra sede. La Lazio per rinforzare l’organico e provare a riconquistare la Champions sfuggita nello scorso campionato ha messo gli occhi proprio in casa juventina, puntando dritto su un calciatore che nelle ultime stagioni non è stato un titolare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sport Mediaset’ La risposta della società di Andrea Agnelli tuttavia ha gelato i biancocelesti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio: Sarri mostra il suo apprezzamento per Bernardeschi e la Juventus chiede in cambio Luis Alberto

Federico Bernardeschi è l’uomo bianconero per il quale la Lazio ha mostrato il suo interesse. A riportare l’indiscrezione di mercato è stata la redazione sportiva di ‘Mediaset’ che ha poi aggiunto anche un altro particolare rilevante. La Juventus, infatti, in cambio del calciatore della Nazionale, attualmente impegnato all’Europeo, ha chiesto Luis Alberto. Lo spagnolo è uno dei pezzi pregiati della squadra capitolina. Nelle ultime ore si è molto parlato di lui a causa della mancata presentazione per le visite mediche, che a detta del club di Claudio Lotito sarebbe stata concordata.

Il calciatore ex Liverpool è stato uno dei valori aggiunti sotto la gestione di Simone Inzaghi, dopo il primo anno di ambientamento.

Con l’inizio del ciclo di Sarri dovrà essere chiarita anche la collocazione tattica nel nuovo scacchiere.

LEGGI ANCHE >>> Rui Patricio, che voglia di Roma: il gesto che ha già convinto tutti

Resta improbabile tuttavia che la Lazio accetti di aprire una trattativa se dovesse restare ferma la volontà della Juventus di mettere sul piatto della bilancia pure il nome di Luis Alberto.

La concentrazione di Federico Bernardeschi in ogni caso resta in questo momento legata esclusivamente sull’Europeo. L’Italia domenica sera affronterà in finale l’Inghilterra per tornare sul trono europeo a distanza di 52 anni.