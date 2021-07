Rui Patricio, che voglia di Roma: il gesto che ha già convinto tutti

Per la Roma è stato ormai piazzato il colpo di mercato. Voluto fortemente da Mourinho, è emerso un particolare retroscena.

La Roma si prepara ad affrontare la nuova stagione all’insegna di un Josè Mourinho scatenato, che ha ovviamente già dato le prime indicazioni soprattutto in sede di mercato. Oggi la presentazione, il primo allenamento e quelle che sono state le scelte dell’allenatore che, diramando la lista dei convocati per il pre-season, ha già dato un segnale molto importante lasciando fuori giocatori come Kluivert, Pedro ed altri.

Insomma, la mano del portoghese si è resa subito ben chiara. E cosi il mercato è partito, il chiacchiericcio ha già portato i primi risultati e gli obiettivi ci sono. Uno di questi è Granit Xakha, che la Roma ha bloccato ma starebbe aspettando che il prezzo dell’Arsenal vada calando, magari con l’acquisito del sostituto dello svizzero.

Roma, tutto fatto per Rui Patricio: il gesto che ha convinto tutti

Ma non soltanto obiettivi da centrare, visto che un colpo sarebbe già stato messo a segno dallo stesso Mourinho. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, per Rui Patricio sarebbe ormai tutto fatto. La visita di Mendes di oggi – oltre alla conferenza di Mourinho – era volta anche per chiudere l’affare.

Rui Patricio arriverà alla Roma per una cifra intorno agli 11 milioni di euro, e c’è stato gesto emblematico che ha dimostrato tutta la voglia da parte dell’estremo difensore portoghese di approdare nella capitale italiana. Rui Patricio – come riportato dall’emittente satellitare – ha rinunciato ad una settimana di vacanza, anticipando cosi il rientro per lavorare con la sua nuova squadra. Mourinho l’ha voluto in maniera molto forte, ed evidentemente il portiere è pronto a ricambiare la fiducia del mister e della piazza romana.