Brutte notizie in vista della finale: infortunio in allenamento, non potrà prendere parte all’allenamento odierno ed è in dubbio per Italia-Inghilterra

Brutte notizie in vista della finale di Euro 2020 per Southgate. Phil Foden probabilmente non potrà prendere parte a Italia-Inghilterra. L’attaccante del Manchester City ha riportato un infortunio nell’allenamento di ieri e salterà anche la seduta di oggi. Probabile, riferisce ‘Sky’, che il 21enne non sarà disponibile per la gara di domani sera. Un problema per il ct inglese che dovrà quindi rinunciare al talento dei Citizens che non era dato però tra i titolari. Il quartetto offensivo dei Tre Leoni dovrebbe essere formato da Mount, Sterling e Saka dietro a Harry Kane.

Italia-Inghilterra, infortunio per Foden: le probabili formazioni

L’infortunio di Foden e la sua possibile assenza priva Southgate di una freccia importante da mandare in campo dalla panchina. Il 21enne è partito titolare nelle prime due gare di Euro2020, per finire poi dietro nelle gerarchie del commissario tecnico inglese ed essere schierato soltanto nei supplementari della semifinale contro la Danimarca.

Pochi i dubbi per l’Inghilterra in vista della finale. L’undici titolare dovrebbe essere il seguente: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Pochi dubbi anche per Mancini. L’Italia, con Spinazzola out, dovrebbe confermare la fiducia a Emerson Palmieri, mandando in campo il seguente undici: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne