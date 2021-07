Juventus, Allegri ha già deciso il nuovo terzino destro

Primo giorno di lavoro per la Juventus in vista della prossima stagione. Raduno e prime visite mediche in attesa di ripartire a pieno regime con tutti i nazionali. Allegri ha già in mente modulo e novità tattiche

La nuova Juventus di Allegri inizia oggi la sua nuova avventura in vista della prossima stagione. Raduno alla Continassa per visite mediche di rito e primo atto ufficiale della stagione. Poi, già da domani, spazio al primo allenamento e alle prime indicazioni tattiche. Primi giorni di lavoro fisico in attesa dell’arrivo dei Nazionali.

Nelle prossime settimane faranno ritorno Cristiano Ronaldo, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Ramsey, Rabiot e tutti gli azzurri. Allegri avrebbe già deciso di puntare forte sul 4-3-3 o 4-2-3-1, ma attenzione anche alla possibilità di 4-4-2 con Dybala schierato in attacco al fianco di Ronaldo. I primi allenamenti serviranno per capire le possibili decisioni di Allegri.

Chi sarà il nuovo terzino destro della Juventus di Allegri?

Allegri potrebbe affidare il ruolo di terzino destro a Danilo, avanzando Cuadrado nelle linea degli attaccanti. Una mossa tattica che consentirebbe ai bianconeri di sviluppare maggiore mole di gioco sugli esterni e rendersi pericolosa con cross al veleno per i movimenti offensivi di Ronaldo.

Qualora Cuadrado fosse schierato nella posizione di esterno offensivo nel tridente, Dybal potrebbe agire a ridosso dell’unica punta nel 4-2-3-1, a quel punto, a farne le spese, potrebbe essere un centrocampista. Allegri potrebbe puntare sulla coppia centrale composta da Bentancur e Locatelli.