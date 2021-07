Milan, c’è il sorpasso della Juventus: sfuma il colpo di mercato

Kaio Jorge è nel mirino di Milan e Juventus: i bianconeri, però, starebbero cercando di accelerare per chiudere l’affare con il Santos.

Nelle ultime settimane il nome di Kaio Jorge è stato spesso accostato al Milan di Stefano Pioli. Negli ultimi giorni, però, sull’attaccante brasiliano è piombato anche l’interesse della Juventus. I bianconeri punterebbero a strapparlo dalla concorrenza dei rossoneri e avrebbero perciò accelerato per cercare di chiudere quanto prima l’affare con il Santos.

Secondo le ultime dichiarazioni rilasciare dal presidente del club brasiliano, Andres Rueda, l’operazione potrebbe essere “interessante per lui e per il club”. La trattativa sarebbe dunque in corso e il Milan potrebbe restare ‘beffato’.

Kaio Jorge sembrerebbe essere sempre più vicino alla Juventus.

Secondo quanto riferito da Sandro Sabatini di Sport Mediaset, il classe 2002, attualmente ancora di proprietà del Santos, sarebbe ormai sempre più vicino alla panchina guidata da Massimiliano Allegri: “Il Milan sta perdendo Kaio Jorge che va alla Juventus. La trattativa è in via di definizione e, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà un calciatore bianconero”. La sfida sul mercato, tra Juve e Milan, potrebbe perciò essere appena cominciata.

La volontà di Kaio Jorge sarebbe quella di approdare in Italia per poter giocare in Serie A. Il suo contratto con il Santos scadrà il 31 dicembre del 2021 e il club vorrebbe quindi evitare di perderlo a zero e puntare a una cessione che sia vantaggiosa per le proprie casse. A lui restano interessati alcuni club della Premier League e, dalla Spagna, l’Atletico Madrid che continua a monitorare la situazione.