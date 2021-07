Paratici mette i bastoni tra le ruote alla Juventus: sfuma il sogno di Allegri

La Juventus deve dire addio al sogno in attacco. Fabio Paratici può strappare il cartellino di Vlahovic alla Fiorentina di Commisso.

Si complica il colpo in attacco per la Juventus di Andrea Agnelli. Il patron bianconero e l’allenatore Massimiliano Allegri hanno stilato una lunga lista dei desideri, sulla quale c’è scritto anche il nome di diversi attaccanti. Uno tra questi è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, autore di un ottimo girone di ritorno nell’ultimo campionato di Serie A, ha attirato su di sé, però, i riflettori di diversi top club. Oltre alla Juventus, infatti, sembra fare sul serio anche il Tottenham.

Calciomercato Juventus, Paratici ‘scippa’ Vlahovic

L’attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic potrebbe dire addio alla Serie A prima del previsto. Ci aveva provato il Milan prima di virare su Giroud, tocca ora alla Juve fare pressing sull’attaccante classe 2000. Chi potrebbe spuntarla, però, è il Tottenham dell’ex Juve Fabio Paratici.

Gli Spurs, che in passato avevano già presentato un’offerta per il calciatore, considerano Vlahovic l’erede di Harry Kane. Come riferisce il ‘Telegraph’, infatti, il bomber viola è corteggiatissimo dagli inglesi per il post Kane, sempre più distante dal club londinese.