Demiral, alla Juventus tocca tifare per il Borussia Dortmund

La Juventus fa i conti con l’interesse di Atalanta e Borussia Dortmund per Demiral: il motivo per cui i bianconeri preferiscono i tedeschi

L’opzione più gradita è quella di una vera e propria asta, magari ricca di rilanci. La Juventus ha, forse, trovato il suo tesoro: Mehdi Demiral è diventato uno dei difensori più ricercati nel calciomercato europeo. Lo vuole l’Atalanta, se dovesse andare via Romero (Tottenham e Barcellona su di lui), lo cerca il Borussia Dortmund, società resa ‘ricca’ dalla super cessione di Sancho al Manchester United. I bianconeri hanno fissato la base d’asta: per meno di trenta milioni non ci si siede a trattare e attendono cospicui rilanci con una preferenza. La Juventus, infatti, potrebbe trarre un discreto vantaggio dalla cessione di Demiral all’estero e quindi al Borussia Dortmund in questo caso.

Juventus, Demiral-Borussia libera slot per extracomunitario

A rendere più appetitosa la soluzione estera è – riferisce ‘TuttoSport’ – il fatto che l’addio alla Serie A di Demiral permetterebbe alla Juventus di avere uno slot in più per acquistare un extracomunitario. Un fattore importante ricordando lo scorso anno e l’impossibilità di sfruttare l’occasione Suarez per aver già tutti occupati i posti per non comunitari.

Resta comunque preminente l’aspetto economico. La Juventus privilegerà la pista che gli permetterà di incassare più soldi, ovviamente da reinvestire sul mercato. Novità ci saranno nei prossimi giorni: il Borussia al momento è la pista più concreta, ma l’Atalanta è vigile, pronta al sorpasso nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’uscita di Romero.