Addio alla Juventus: oggi le visite mediche col nuovo club

Tutto fatto per il passaggio di Frabotta dalla Juventus al Verona. Oggi in programma le visite mediche e la firma del contratto.

Tutto fatto. Manca soltanto la firma ma ormai Gianluca Frabotta è da considerare un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il giocatore nella giornata odierna sosterrà le visite mediche di rito per poi dirigersi nella sede degli scaligeri per sottoscrivere il contratto. L’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore: come noto, la formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Juventus, addio Frabotta: oggi le visite mediche con il Verona

Il terzino, che andrà a raccogliere il testimone lasciato da Federico Dimarco (tornato all’Inter), era stato a lungo inseguito dall’Atalanta. La Dea poi, forse non convinta del tutto al momento di concretizzare l’affare, si è tirata indietro tuffandosi su Giuseppe Pezzella del Parma. Ora la nuova opportunità a Verona dove Frabotta intende rilanciarsi dopo una stagione vissuta in chiaroscuro, iniziata bene (tanto spazio pure dal primo minuto) e conclusa male (tra panchina e tribuna).

Già da domani si metterà a disposizione dell’allenatore Eusebio di Francesco, aggregandosi ai nuovi compagni. È probabile che Frabotta faccia il suo esordio in maglia gialloblù venerdì 6 agosto, durante l’amichevole che l’Hellas Verona disputerà alle ore 19.30 contro la Spal. Prende quindi sempre più forma la rosa del tecnico: oltre a Frabotta, il club ha chiuso pure l’acquisto di Ivan Ilic pagato 7.5 milioni al Manchester City. Adesso nel mirino c’è Sam Lammers, in uscita dall’Atalanta.