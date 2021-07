La Juventus ha chiuso la cessione che tutti aspettavano

L’Hellas Verona ad un passo da Frabotta: accordo raggiunto con la Juventus. Si trasferirà in prestito. Si attende solo l’annuncio.

Nella prima parte della scorsa stagione si era messo in luce, partendo spesso anche dal primo minuto. Da gennaio in poi, invece, di fatto è sparito. Gianluca Frabotta adesso spera di rilanciarsi nell’Hellas Verona: come riportato da ‘Sky Sport’, i contatti avuti con la Juventus hanno prodotto la fumata bianca e l’operazione è destinata a chiudersi nelle prossime ore. Il giocatore si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Frabotta dalla Juventus all’Hellas Verona: affare verso la chiusura

Frabotta (escluso dall’amichevole disputata sabato dai bianconeri contro il Cesena per motivi disciplinari insieme a Nicolò Fagioli e Alessandro Di Pardo) era stato a lungo inseguito dall’Atalanta. La Dea poi, forse non convinta del tutto al momento di concretizzare l’affare, si è tirata indietro tuffandosi su Giuseppe Pezzella del Parma. Il terzino piaceva pure al Genoa e al Basilea, tuttavia sono stati gli scaligeri a spuntarla.

Le visite mediche di rito avranno luogo a breve (forse già domani), a cui faranno seguito la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Frabotta, in seguito, si metterà a disposizione del tecnico Eusebio di Francesco raccogliendo il testimone lasciato da Federico Dimarco, tornato all’Inter. Attraverso questa cessione, la Juventus ha dimostrato di voler puntare (come vice di Alex Sandro) su Luca Pellegrini, di rientro a Torino dopo una stagione poco fortunata al Cagliari a causa di una serie di infortuni all’adduttore e alla coscia (soltanto 11 presenze in campionato e un assist).