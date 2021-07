La proposta di rinnovo che fa sfumare l’affare estivo della Roma

Rischia di saltare l’arrivo di Xhaka alla Roma. L’Arsenal, che continua a chiedere 23 milioni, intende proporre al giocatore il rinnovo.

Tempo (quasi) scaduto. Rischia di sfumare l’arrivo di Granit Xhaka alla Roma. L’Arsenal, infatti, non ha intenzione di aspettare ancora e a breve proporrà il rinnovo del contratto al capitano della Svizzera. A riportarlo è il quotidiano inglese ‘The Athletic’, secondo il quale la distanza tra le parti è ancora ampia e a breve la trattativa potrebbe saltare del tutto.

Roma, rischia di saltare l’acquisto di Xhaka: la decisione dell’Arsenal

I Gunners, per lasciarlo andare, chiedono almeno 23 milioni netti mentre il generale manager dei giallorossi Tiago Pinto è fermo a 15. I contatti proseguiranno ma se le posizioni dovessero rimanere queste, l’affare non si farà. La Roma, dal canto suo, farà il possibile per accontentare il tecnico José Mourinho, che ha individuato in Xhaka l’elemento giusto con cui rilanciare la linea mediana della squadra. L’obiettivo è quello di provare a limare le distanze e riuscire a trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambe le posizioni.

Il giocatore, reduce da un buon Europeo, è rientrato dalle vacanze ed aspetta di conoscere il proprio futuro. Alla dirigenza dell’Arsenal ha già comunicato la propria volontà di trasferirsi nella capitale tuttavia il club non intende scendere a compromessi. Dopo gli acquisti di Rui Patricio dal Wolverhampton e di Matias Vina dal Palmeiras, ecco il primo grande intoppo nel mercato romanista.