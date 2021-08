Juventus, in programma due cessioni per arrivare al difensore

La Juventus ha un obiettivo preciso per la propria difesa: in caso di partenza di Demiral e Rugani, è già pronta il nome del sostituto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe già sul proprio taccuino il nome perfetto per rafforzare il proprio reparto difensivo: si tratta di Nikola Milenkovic. Il contratto del difensore scadrà nel 2022 e nell’aria c’è già il suo possibile addio alla Fiorentina.

I viola la scorsa stagione lo avevano valutato 40 milioni di euro. Una cifra che ha permesso al club di blindarlo e di respingere le avance, arrivate soprattutto da parte del Milan. In vista della prossima stagione di Serie A, però, il serbo sarebbe propenso a partire e a cambiare aria. Ipotesi che si fa sempre più concreta, tanto da portare la Fiorentina a cercare già un suo possibile sostituto.

Milenkovic può diventare un obiettivo concreto per la Juventus.

Sempre stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il serbo potrebbe approdare alla Juventus. I bianconeri sono sempre in contatto con il Borussia Dortmund per Merih Demiral ma potrebbe partire nuovamente anche Daniele Rugani, sempre tramite la formula di prestito.

Se queste due cessioni dovessero concretizzarsi, dunque, il sostituto per la difesa di Massimiliano Allegri potrebbe essere proprio Nikola Milenkovic. Pur di non perderlo a zero, la Fiorentina può abbassare la somma richiesta per lui e l’affare per i bianconeri diventerebbe così un’occasione da cogliere al volo.