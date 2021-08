Juve, e due: dopo Chiellini, arriva anche il colpo ufficiale in attacco

La Juventus ha acquistato ufficialmente Kaio Jorge dal Santos: a comunicarlo è lo stesso club brasiliano

Dopo il rinnovo di Chiellini, in casa Juventus arriva la seconda ufficialità di giornata: c’è infatti la conferma del colpo Kaio Jorge, già impostato da alcuni giorni.

A comunicare il buon esito della trattativa è il Santos, club detentore del cartellino del talentuoso attaccante classe 2002.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Leia a nota completa em https://t.co/lOglmdmG4f pic.twitter.com/rHVvwwjxr8 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 2, 2021

Juve, è ufficiale l’acquisto di Kaio Jorge dal Santos: il brasiliano arriva subito

Questo il testo appena pubblicato dal club brasiliano e diffuso sui social: “Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per il trasferimento dell’attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore verrà liberato subito per andare a giocare in Europa“.

Kaio Jorge era in scadenza di contratto a fine 2021 ed era seguito da diverse squadre europee, tra cui anche il Milan.

LEGGI ANCHE>>> Juve, un prestito per cambiare il centrocampo di Allegri

La Juve, però, è stata la più convincente: dopo aver trovato un accordo con l’entourage del giocatore, ha subito chiuso il colpo con i ‘colleghi’ bianconeri.

Le due società si sono accordate per un’operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. Una cifra decisamente interessante per un ragazzo che in patria è considerato uno dei giocatori più promettenti della sua generazione.