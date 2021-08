Atalanta, l’annuncio di Gosens sul mercato che sorprende i tifosi

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato del suo futuro e dell’interesse dei club esteri per il suo profilo.

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, nel corso della giornata di oggi è stato intervistato da Sport1 e ha parlato del suo futuro. Dopo la scorsa stagione di Serie A e l’esperienza vissuta in Euro2020, continua il periodo positivo per il giocatore tedesco. Ha avuto, infatti, modo di dimostrare al mondo calcistico quelle che sono le sue ottime qualità. Imprendibile nella corsa, micidiale per gli avversari sotto porta, è riuscito a mettersi in risalto e ad attirare su di sé l’interesse anche di club esteri importanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Robin Gosens resterà all’Atalanta per la prossima stagione di Serie A.

Gosens si dichiara orgoglioso e lusingato delle richieste pervenute all’Atalanta per le sue prestazioni. Il Barcellona e diversi club di Bundesliga, infatti, l’hanno notato ma lui dichiara: “Penso che giocherò all’Atalanta ma non ho mai nascosto però che un giorno mi piacerebbe fare il passo successivo. Ho informato il club di questo, l’ho sempre detto apertamente. Se la chiamata non arriverà resterò qua e giocherò di nuovo la Champions con l’Atalanta, cercando di affermarmi nuovamente ai vertici del calcio italiano con questa società”.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Juve, l’asse che ha acceso il mercato: un’altra ufficialità

Ha poi parlato della cifra di 35 milioni di euro che i nerazzurri chiedono per lui e degli obiettivi per il futuro: “Non riesco ancora a capire per quale motivo una persona dovrebbe valere così tanto denaro. Anche se questo è il miglior riconoscimento possibile e un onore per me. Voglio migliorare la scorsa stagione. Voglio diventare un giocatore sempre più completo, migliorare in attacco e in difesa”.