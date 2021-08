L’annuncio di Allegri su Dybala che ha sorpreso tutti

Paulo Dybala non ci sarà. Contro il Barcellona, in amichevole, Massimiliano Allegri lo terrà fuori: “Decisione presa insieme”.

Il futuro di Paulo Dybala resta ancora incerto. L’attaccante argentino della Juventus non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Nel frattempo, però, l’arrivo di Massimiliano Allegri sembra aver cambiato la situazione. L’addio, dopo la firma del tecnico livornese, sembra più lontano. In ogni caso, però, resta da trovare la soluzione ideale per il prosieguo della carriera in bianconero. Nel frattempo, in vista dell’amichevole contro il Barcellona, Max Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘JTV’. Ecco quanto dichiarato: “E’ una partita speciale, alza il livello della nostra attenzione e ci fa preparare bene all’inizio della stagione. Domani ci saranno esperimenti, con giocatori che possono ricoprire più ruoli. Domani voglio vederli”.

Juventus, l’annuncio di Allegri su Dybala

Poi prosegue: “Se ci sarà Dybala? No, non ci sarà. Preferisco farlo allenare per altri due giorni. Si è aggregato da poco, sarebbe un rischio portarlo. Ho parlato con lui, abbiamo deciso insieme”.

“L’ideale era farlo restare a lavorare a Torino. Gli altri giocheranno tutti. Chi più chi meno, faranno tutti parte della partita”.