Il colpo di mercato ‘galattico’ che fa sognare i tifosi dell’Inter

Marotta e Ausilio stanno studiando le mosse migliori da attuare per il calciomercato dell’Inter: può arrivare Luka Jovic.

Luka Jovic è sempre piaciuto ad Ausilio, che monitora il suo profilo da prima che approdasse al Real Madrid. Nel club spagnolo, però, Jovic ha trovato poco spazio e potrebbe dunque partire verso una nuova avventura. L’attaccante, nato nel 1997, potrebbe andar via in prestito e raggiungere proprio l’Inter per andare ad arricchire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La società è al lavoro per la trattativa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Inter punta su Jovic: può diventare un obiettivo concreto.

L’Inter ha urgente bisogno di un altro attaccante per completare il proprio reparto offensivo. Oltre ai nomi di Correa e Insigne, per cui vengono richiesti rispettivamente circa 30 milioni di euro e 25 milioni di euro, resta concreta la pista che porta a Luka Jovic. Andrebbe così ad affiancare il nuovo arrivato Edin Dzeko e Lautaro Martinez. L’obiettivo principale resta quello di mantenere la rosa competitiva, nonostante la recente partenza di Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> L’infortunio che rovina i piani all’Inter di Simone Inzaghi

Jovic, come riferito dal quotidiano Expreso, starebbe sperando in una chiamata del club nerazzurro per arrivare a giocare in Serie A. L’indiscrezione arriva perciò direttamente dalla Serbia. La trattativa tra le parti sarebbe, perciò, appena cominciata. Marotta e Ausilio sperano di ottenere un accordo quanto più vantaggioso possibile per l’Inter, puntando anche sulla volontà del Real di voler far partire il giocatore.