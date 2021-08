Tragedia durante Frosinone-Parma: muore un tifoso colto da malore

Frosinone-Parma è terminata 2-2, ma durante la sfida è trapelata la notizia della morte di un tifoso ciociaro.

Dopo l’Europeo, riavremo anche nei nostri stadi il pubblico. Il calcio senza i suoi tifosi perde la sua essenza e il suo fascino. In poche parole è un altro sport. Questa sera c’era tanta gente sugli spalti ad assistere alla gara tra Frosinone e Parma valevole per la prima giornata di campionato di Serie B.

La partita è stata emozionante ed è terminata con il risultato di 2-2. Buffon è tornato ad indossare la maglia del Parma in un match ufficiale dopo vent’anni. Doveva essere una serata solo di sport, ma negli ultimi minuti della sfida è giunta una triste notiza che ha sconvolto tutte le persone che avevano affollato gli spalti del Benito Stirpe.

Uomo colto da un malore mentre si apprestava ad entrare nello stadio

Come riportato da ‘FrosinoneToday.it’, un tifoso del Frosinone avrebbe avuto un malore proprio mentre stava per entrare nell’impianto sportivo ciociaro. L’uomo, 46 anni, era in compagnia di suo figlio ed è morto dopo i soccorsi dei medici, intervenuti prontamente, del 118 presenti allo Stirpe.

La notizia è trapelata subito tra le persone presenti nell’impianto sportivo. I tifosi della Curva Nord hanno subito smesso di sostenere il Frosinone non appena sono venuti a conoscenza di questa tragedia. La famiglia dell’uomo scomparso è stata inondata di messaggi di cordoglio.