Serie A, il massimo campionato italiano comincia oggi. Dopo le gare del pomeriggio, in programma questa sera anche Torino-Atalanta.

Questa sera alle ore 20:45 è previsto il fischio di inizio di Torino-Atalanta, gara della prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Ivan Juric e Gian Piero Gasperini si troveranno faccia a faccia. Nuova avventura per il tecnico dei granata dopo l’addio all’Hellas Verona. Per il tecnico dei bergamaschi la nuova stagione inizia in salita: resteranno out Hateboer e Zapata oltre agli squalificati De Roon, Freuler, Toloi e Del Prato. Qualche assenza intanto anche in casa Toro, dove gli indisponibili sono Millico e Zaza. Ad arbitrare il match sarà il direttore di gara Chiffi di Padova. Abisso e Giallatini, invece, si occuperanno del VAR.

Torino-Atalanta, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria. All.: Juric.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens; Ilicic, Muriel, Malinovskyi. All.: Gasperini.