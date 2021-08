La Serie A è appena iniziata e c’è già un “silenzio stampa”

In questi minuti è iniziato il campionato di Serie A. L’Inter campione d’Italia sfida il Genoa e c’è subito una notizia inaspettata.

L’Inter di Simone Inzaghi debutta in Serie A a San Siro davanti al proprio pubblico. Il club nerazzurro orfano di Conte, Hakimi e Lukaku e con Edin Dzeko sfida il Genoa di Ballardini in un match molto interessante.

Il club ligure ‘come capita spesso ultimamente’ ha rivoluzionato la propria rosa ed, a pochi giorni dalla fine del mercato, ancora deve avere la rosa definitiva. In questi minuti è arrivata però una sorprendente notizia riguardo la squadra di Enrico Preziosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Serie A apre con Inter-Genoa

Nel pre partita di Inter-Genoa la giornalista DAZN Diletta Leotta ha infatti annunciato che la società ligure non effettuerà dichiarazioni e si trova ufficialmente in silenzio stampa per questa giornata di campionato.

LEGGI ANCHE >>> Inter, sfuma la prima pista per l’attacco: stop del tecnico

Non c’è un motivo ufficiale riguardo la scelta della società ligure, ma la giornalista ha dichiarato che spera che cose di questo genere non si ripetano più nel corso di questo campionato ed iniziare cosi la stagione non è piacevole.