L’Atalanta piazza il colpo che serviva a Gasperini: è ufficiale

Ormai è ufficiale: il rinforzo che l’Atalanta aspettava è finalmente arrivato e Gasperini lo accoglie a braccia aperte.

Davide Zappacosta è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Ad annunciarlo è il club tramite una nota ufficiale sul proprio sito e tramite un tweet sul proprio profilo Twitter. Cresciuto nell’Atalanta U19, dove è approdato nel 2011, è rimasto in nerazzurro fino al 2014.

Zappacosta è ufficialmente (e di nuovo) un giocatore dell’Atalanta.

Un ritorno dunque atteso tanto dal giocatore quanto dal club stesso. Gian Piero Gasperini può così avere il rinforzo sulla corsia di destra che aveva richiesto. L’Atalanta ha annunciato il ritorno del giocatore a Bergamo, con un comunicato che recita così: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Davide Zappacosta dal Chelsea”.

Dopo l’esperienza in Premier League e la stagione scorsa passata in Serie A, vestendo la maglia del Genoa, quindi Zappacosta rientra in Italia a titolo definitivo. Con i Blues ha collezionato in totale 52 presenze e ha realizzato 2 gol. Con il Genoa, lo scorso anno, in 25 partite ha messo a tiro 4 gol e servito ai compagni 2 assist. Ora la Dea si aspetta grandi cose dal terzino destro, tornato (finalmente) a casa.